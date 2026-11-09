El congreso Eurecat reivindica la soberanía industrial de Catalunya como "palanca del progreso"

Imagen del congreso Eurecat - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del congreso de Eurecat, celebrado este lunes en el CaixaForum de Barcelona, ha reivindicado la soberanía industrial de Catalunya y la transformación de la investigación en tecnología en un contexto de alza de precios del combustible y de proteccionismo.

El presidente de la entidad, Daniel Altimiras, ha destacado que esta soberanía "no se construye de forma aislada", sino sumando capacidades y generando condiciones, en un evento que ha contado con el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jordi Valls y el director de Inversiones de CriteriaCaixa, Felipe Matías, además de expertos del sector.

"Necesitamos empresas competitivas, pero también organizaciones, conocimiento e infraestructuras capaces de validar, demostrar y escalar nuevas soluciones, en conexión directa con las necesidades de la industria y de la sociedad", ha añadido Altimiras.

Ha puesto en valor el rol de Eurecat en la construcción de ecosistemas de innovación para mejorar la eficiencia y generar valor también de forma descentralizada.

En este sentido, ha destacado la "amplia cobertura territorial" de la entidad en Catalunya, con 11 sedes distribuidas en ciudades como Manresa (Barcelona), Girona, Lleida o Reus (Tarragona).

"PARADA" DE LA GLOBALIZACIÓN

Jordi Valls, por su lado, ha advertido de la "cierta parada" del proceso de globalización a partir del proteccionismo, causada a su juicio por las políticas de dirigentes como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, el teniente de alcalde ha considerado necesario desarrollar la capacidad de "convertir los 'papers' en negocio".

Felipe Matías ha considerado que la soberanía industrial no es solo una cuestión tecnológica, sino que está relacionada con la capacidad de un país de convertir el conocimiento en sistemas productivos y cadenas de valor, y ha apuntado que "la industria y la tecnología necesitan tiempo".

La jornada ha contado con un diálogo entre el director ejecutivo de la Agencia para el crecimiento de las empresas de la Generalitat (Acció), Joan Romero, y el director de Asuntos Corporativos y Políticas de R+I de Eurecat, Joan Guasch, sobre las vías de desarrollo tecnológico en capacidades industriales propias, diferenciadas y escalables.

Romero ha destacado que la catalana es "en global, una economía bastante resiliente", aunque ha afirmado que los precios de la energía, la competencia exterior de países como China y los aranceles impuestos por los Estados Unidos afectan a la competitividad de las empresas.

Ha apuntado que el tejido empresarial catalán tiene "ADN exportador", y ha mencionado que las dimensiones de las pymes catalanas son menores que las del resto de Europa, lo que condiciona las capacidades de las compañías y su idiosincrasia.

MESAS REDONDAS

La directora de Investigación y Tecnología de Eurecat, Myriam García-Berro, ha moderado un diálogo sobre sistemas industriales inteligentes y autónomos con la participación de referentes empresariales en este ámbito como el consejero delegado de Ingroup, Joan Folguera, o la consejera delegada de Frit Ravich, Judith Viader.

La inteligencia artificial física y la soberanía europea en su desarrollo e implementación en los procesos productivos han centrado otra mesa redonda, con la participación del jefe de Innovación de Multiverse Computing, Gorka Unamuno, y la consejera delegada de BitMetrics, Mar Masulli, entre otros.

Finalmente, ponentes como el fundador de Thinex, Joan Vidal, y el director de Implementación y Servicios Tecnológicos de Factorial, Albert Domingo, han debatido sobre el proceso de escala de una compañía industrial, desde la validación del producto hasta su llegada al mercado.