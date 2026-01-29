El Congreso y el IEC firman un convenio para promover el catalán

La presidenta del Congreso Francina Armengol y la del IEC Teresa Cabré - EDU BAYER/IEC

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la del Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, han firmado este jueves un convenio de colaboración con el objetivo de promover el uso de la lengua catalana, especialmente en el ámbito del lenguaje jurídico, informa el IEC en un comunicado.

El convenio se enmarca en la voluntad compartida de ambas instituciones de trabajar para que la lengua catalana sea un medio de expresión normal en todos los ámbitos, también en el jurídico, y establece un marco estable de colaboración para publicar y difundir en catalán las iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso.

En virtud de este convenio, el IEC, en tanto que institución responsable de la normativa de la lengua catalana en su conjunto de variedades, facilitarà la versión normalizada en el estándar general que se utilizará en Catalunya y Balears de las iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso, y que posteriormente se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Asimismo, el IEC prestará apoyo lingüístico especializado en la elaboración, la traducción y la validación de documentos en catalán con la actividad no parlamentaria de la cámara.

ARMENGOL

Armengol ha asegurado que este convenio es fruto de un recorrido que se inicia en septiembre de 2023 con el cambio del reglamento de la cámara que permitió "el uso de las lenguas propias que comparten con el castellano la oficialidad en sus territorios".

Ha defendido que el Congreso tiene que "representar la pluralidad del Estado y, por eso, se quiso contar con las academias de las lenguas de cada uno de los territorios, para que fuesen las instituciones responsables las que garantizasen la correcta traducción de las leyes".

CABRÉ

Cabré ha destacado que este convenio "consolida el papel del catalán como lengua plenamente apta para la expresión jurídica y legislativa y contribuye a subrayar la unidad como conjunto de variedades geolectales, al margen de su dualidad onomástica".

"También refuerza la colaboración institucional para que la lengua disponga de los recursos necesarios y se haga un uso normal en todos los ámbitos del derecho y de la vida público", ha dicho.