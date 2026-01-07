El Consejo de Administración del CIRE incorporará un miembro independiente

Archivo - Taller de producción para terceros, en el Centro Penitenciario de Mas d’Enric, a 12 de noviembre de 2025, en Tarragona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Ene.

El Govern ha aprobado un decreto que modifica los Estatutos del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) para adaptar la composición de su Consejo de Administración, que incorporará a un miembro independiente, ha informado el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este miércoles.

El objetivo de la incorporación de una persona experta independiente al máximo órgano colegiado del gobierno del CIRE es garantizar que al menos un 10% de sus miembros sean independientes de la Administración, de acuerdo con la estrategia de transformación y mejora de los servicios públicos impulsada por el Govern.

En concreto, el nuevo miembro independiente formará parte de las vocalías en representación del ámbito de la ejecución penal y aportará experiencia en materia de reinserción.