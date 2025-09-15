El Consejo de la Mujer de la Zona Franca de Barcelona celebra su quinto aniversario

Foto de familia por el quinto aniversario del Consejo de la Mujer de la Zona Franca de Barcelona - CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

Sorigué destaca la "apuesta decidida" por alcanzar la igualdad de oportunidades por género

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Mujer de la Zona Franca de Barcelona ha conmemorado este lunes su quinto aniversario, después de su creación en 2020, y su directora general, Blanca Sorigué, defiende que es "más necesario que nunca porque aún queda mucho por hacer para una igualdad real en el ámbito empresarial".

En un acto en el DFactory Barcelona, que ha reunido a las 26 directivas de las empresas que forman parte del Consejo, Sorigué ha puesto en valor la apuesta del Consorci "por trabajar para contribuir a alcanzar el ODS número 5", de igualdad de oportunidades por género, informa el Consorci de la Zona Franca de Barcelona en un comunicado.

Ha destacado iniciativas como el propio Consejo de la Mujer ZF, la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) o el programa Feel the ZF Power, que pretende despertar vocaciones en el ámbito de la industria 4.0 y las profesiones STEM, "especialmente entre las niñas en etapa escolar entre edades comprendidas de los 9 a los 12 años".

Sorigué ha defendido que el Consejo de la Mujer de la Zona Franca "se ha consolidado como un instrumento muy útil y eficaz que, por medio del diálogo, la colaboración y el compromiso con la igualdad de oportunidades de género dentro del entorno empresarial, ha logrado impulsar iniciativas que han permitido lograr importantes avances".

INTEGRAR TECNOLOGÍAS La presidenta del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España, Clara Arpa, ha destacado como reto que las niñas se interesen por las carreras tech; que las empresas "pierdan el miedo" a integrar tecnologías para hacer un mundo más sostenible; y conseguir un auténtico nivel de igualdad.

"Tenemos dos objetivos inmediatos que son salir de Madrid y tener mayor presencia en el resto de los territorios de España, y darle más importancia a las pequeñas y medianas empresas porque son las que menos recursos tienen", ha añadido.

ESPACIO DE REFLEXIÓN

El Consejo de la Mujer de la Zona Franca es un espacio de reflexión "donde la confianza y la complicidad permiten construir una red de apoyo y aprendizaje conjunto" con el compromiso de impulsar políticas activas para la igualdad de género.

Algunas empresas que forman parte son Aigües de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Akzo Nobel, Cellnex Telecom, Consorci de la Zona Franca, Covestro, Ferrocarrils de la Generalitat, Mercabarna, Nissan Technical Centre Europe, Parc Logístic ZF, Port de Barcelona, SABA, SEAT o Transports Metropolitans de Barcelona, entre otras.