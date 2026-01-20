El conseller Dalmau se desplaza al lugar del descarrilamiento en Gelida (Barcelona)

Efectivos desplegados en Gelida (Barcelona) por el descarrilamiento de un tren de Rodalies.
Efectivos desplegados en Gelida (Barcelona) por el descarrilamiento de un tren de Rodalies. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 20 enero 2026 23:39
Seguir en

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa debido a su hospitalización, se ha desplazado al Gelida (Barcelona), donde un tren de Rodalies ha descarrilado al caer un muro de contención, ha escrito en la red 'X'.

"De camino a Gelida para acompañar a las consejeras Núria Parlon y Sílvia Paneque y los equipos de emergencia" al lugar del siniestro, donde ha fallecido el maquinista del tren y una quincena de personas han resultado heridas.

Asimismo, ha informado que está en contacto permanente con la consellera de Salud, Olga Pané.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado