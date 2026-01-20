El conseller Dalmau se desplaza al lugar del descarrilamiento en Gelida (Barcelona)

Efectivos desplegados en Gelida (Barcelona) por el descarrilamiento de un tren de Rodalies. - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa debido a su hospitalización, se ha desplazado al Gelida (Barcelona), donde un tren de Rodalies ha descarrilado al caer un muro de contención, ha escrito en la red 'X'.

"De camino a Gelida para acompañar a las consejeras Núria Parlon y Sílvia Paneque y los equipos de emergencia" al lugar del siniestro, donde ha fallecido el maquinista del tren y una quincena de personas han resultado heridas.

Asimismo, ha informado que está en contacto permanente con la consellera de Salud, Olga Pané.