El conseller Vila asegura que "la no atención en catalán genera desconfianza" entre empresas

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha asegurado que "la no atención en catalán genera desconfianza" entre aquellas empresas que actúan de esta manera y ha destacado que el tejido empresarial es un actor clave para la integración lingüística.

Lo ha dicho en la '1a Jornada pel català a l'empresa', organizada por la Fundació Vincle en la Cámara de Barcelona, a la que han asistido el vicepresidente de la fundación, Xavier Albertí, y el empresario Jaume Roures, entre otros, informa Vincle en un comunicado.

Vila ha animado a los empresarios a "transmitir a los trabajadores los beneficios que generan el aprendizaje de la lengua" y alertó de que Catalunya se encuentra en un cruce y disyuntivo de la historia: entre elegir por una sociedad cohesionada o descohesionada.

Por su parte, Albertí propuso una serie de acciones para llevar a cabo en el ámbito empresarial: militancia lingüística, inversión masiva en la catalanización por parte de la Administración, definir un modelo que no pase por el crecimiento desbocado y la obligatoriedad del conocimiento y uso del catalán, entre otras.

Y Jaume Roures ha reivindicado a los medios de comunicación en la promoción del catalán, poniendo de ejemplo el Club Super 3 (ahora SX3), con una anécdota: "Fernando Alonso entiende y habla el catalán porque de pequeño pasaba largas estancias en Catalunya y miraba los dibujos animados que salían en TV3".