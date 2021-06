La Conselleria de Educación creará una Dirección General de Alumnado y ficha directores de centros

Negociarán con Universidades una Selectividad más competencial acorde con el nuevo Bachillerato

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat creará una Dirección General de Alumnado para "escuchar al alumnado en todos los ámbitos de su proceso de aprendizaje" y ha fichado directores de centros para configurar el equipo directivo del departamento.

En una rueda de prensa este martes, el conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha asegurado que la Dirección General se creará próximamente y se definirá quién la comanda, y ha destacado que "es muy importante el 'feedback' y la relación con el alumnado para ir tomando las mejores decisiones que impacten en el aula y ayuden a estructurar esta transformación educativa".

Asimismo, el conseller ha presentado a su equipo directivo, formado de momento por siete mujeres y tres hombres, de los que repiten la directora general de Currículum y Personalización, Maite Aymerich, y la directora de Centros Concertados y Privados, Pilar Contreras.

Se añaden a él Àngel L. Miguel como director general de Formación Profesional inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, que hasta ahora era director del Instituto Pere Martell de Tarragona; Raquel Garcia como directora general de Atención a la Familia y a la Comunidad Educativa, que era la directora del Joaquim Ruyra de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona); o Laura Alegre, que pasa de ser directora de La Serreta de Rubí (Barcelona) a subdirectora de la Función Directiva y Liderazgo Pedagógico.

Además, Patrícia Gomà será la secretaria general del departamento; Núria Mora como secretaria de Políticas Educativas; Dolors Colell será la directora general de Profesorado y Personal de Centros Públicos; el nuevo director general de Centros Públicos será Jean-Marc Segarra y el director general de Innovación, Investigación y Cultura Digital será Joan Cuevas.

RETOS Y SELECTIVIDAD

Gonzàlez-Cambray ha insistido que su departamento quiere abordar una "nueva etapa" en el sistema educativo catalán en la que la transformación educativa sea "sistémica" y se ha comprometido a acabar la legislatura habiendo desplegado una apuesta importante por la FP y habiendo avanzado hacia la gratuidad de la etapa 0-3.

El conseller ha explicado que habrá un nuevo currículum para primero de Bachillerato en el curso 2022-2023, con el objetivo de que dicha etapa sea más competencial y no sirva solo para preparar la Selectividad --"no nos gusta, no puede ser", ha dicho-- y ha anunciado que se iniciarán conversaciones con la Conselleria de Investigación y Universidades para abordar una posible reformulación de las pruebas de acceso a la universidad.

También ha pedido "revisar el funcionamiento" de las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) para acceder a las carreras de Educación Infantil y Primaria tras el suspenso del 49% de sus aspirantes, y se ha mostrado partidario de ver qué políticas se pueden desplegar para conseguir los mejores maestros.