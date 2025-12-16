La Conselleria de Investigación financiará proyectos transformadores sobre violencia de género

Se podrán presentar propuestas hasta el 23 de enero - RECERCA I UNIVERSITATS

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha abierto una convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de mejora de la calidad docente en materia de violencia de género "con capacidad transformadora", con un presupuesto de 130.000 euros, informa en un comunicado este martes.

La finalidad es "promover la innovación en estrategias, metodologías y recursos didácticos en materia de violencia de género", con metodologías docentes activas, nuevos currículos en competencias digitales y el uso de pedagogías en línea para la actividad académica, el aprendizaje-servicio o la acción tutorial.

El importe máximo que podrá recibir cada proyecto seleccionado será de 12.000 euros y el periodo de ejecución es de 18 meses, y se priorizarán las propuestas multidisciplinarias y de colaboración entre varios grupos y entidades del sistema catalán de conocimiento o ámbito internacional, así como los que tengan una "buena estrategia de difusión y transferencia de resultados".

Las propuestas "deben velar por la paridad de género en el equipo encargado de desarrollar e implementar el proyecto" y se deben seguir los principios de propiedad intelectual y promover prácticas de ciencia abierta, de acuerdo con la Estrategia catalana de ciencia abierta.

Se tendrá que proporcionar acceso abierto a los resultados científicos generados e impulsar acciones de comunicación y difusión; y las universidades, centros de investigación y otras infraestructuras interesadas podrán presentar propuestas hasta el 23 de enero.