El consumo de energía cayó un 1,5% en 2023 en Catalunya, con 700 proyectos de renovables en trámite

La directora de Institut Català d'Energia (Icaen), Anna Camp, en la jornada. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consumo de energía final en Catalunya se redujo un 1,5% interanual en 2023, un avance para alcanzar los objetivos de neutralidad climática marcados por la Unión Europea y para lo que en Catalunya se están tramitando 601 proyectos de energía solar, 63 proyectos de energía eólica y otros 150 proyectos de baterías.

Así lo ha explicado la directora de Institut Català d'Energia (Icaen), Anna Camp, durante la jornada 'Transició energètica en evolució: balanç i perspectives de futur' celebrada este jueves en Barcelona, en el que ha resaltado el objetivo de que Catalunya reduzca en un 30,3% su consumo de energía para 2050.

"Todo lo que tenemos dentro del expediente nos permitiría alcanzar los objetivos energéticos marcados a medio plazo, para 2030", ha valorado Camp en relación a todos los proyectos actualmente en marcha en el territorio, aunque también ha reconocido que falta mucho trabajo por hacer y se debe acelerar.

Junto a los últimos datos del Icaen respecto al consumo en 2023, la intensidad energética final, la cantidad de energía necesaria para generar una unidad de Producto Interior Bruto (PIB), ha caído un 8,3% y el consumo final per cápita un 8,9% desde 2019, en paralelo al crecimiento del PIB y de la población, lo que evidencia que "Catalunya cada vez necesita menos energía para crecer".

MAPA ENERGÉTICO

En 2023, la principal fuente de energía del consumo final en Catalunya fueron los combustibles derivados del petróleo, con un 48,9% del total, seguidos del gas natural, que acumula un 18,1% del consumo, y ya en tercer y cuarto puesto, la energía eléctrica y renovables, que suponen un 25% y 7,2% del total.

Si entre el 2019 y 2023 el consumo de energía cayó un 5,6% en Catalunya, la evolución no es igual según las fuentes: mientras el consumo de renovables ha aumentado un 27,3% y el de carbón un 17,4%, han ido a la baja el consumo de combustibles derivados del petróleo (4,1%), de gas natural (18,6%) y de electricidad, un 5,1%.

SECTORES

Por sectores, el transporte es el principal responsable del consumo energético, con un 39,2% del total, mientras que la industria supone otro 31,5%, y el consumo de los hogares y del sector servicios se hace con otro 14,1% y 13,8% del total.

Dentro de la industria, que desde 2019 ha reducido un 11,5% su consumo de energía, el gas natural se mantiene como la principal fuente de energía, un 34,5% del total, mientras que los productos derivados del petróleo suponen otro 28% y la energía eléctrica un 29%, un reflejo de que "hay una transformación de la industria hacia la descarbonización", ha valorado la directiva del Icaen.

Estas reducciones se enmarcan en los objetivos de la Unión Europea, que a través del Pacto Verde Europeo busca convertirse en el primer continente neutro climáticamente para 2050, con la electrificación como una de las claves para ello, ha relatado Camp, hasta que suponga un 75% del total del consumo, frente al 25% actual.