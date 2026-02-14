El consumo de experiencias y la IA llevan los precios dinámicos más allá del transporte y hoteles

Archivo - Miles de personas durante un concierto en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cambios en el comportamiento de los consumidores tras el Covid, con una mayor preferencia de gasto en experiencias y servicios, y la digitalización y el uso de la IA han extendido los precios dinámicos más allá de sectores tradicionales como los viajes o alojamientos a otros como los conciertos y espectáculos en los que la subida y bajada de precios en función de la demanda no estaba tan extendida, explican expertos consultados por Europa Press.

El profesor de Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Carlos Moreno, afirma que los precios dinámicos no son algo nuevo, sino que llevan décadas utilizándose en sectores como la aviación, el transporte ferroviario o la hotelería, pero que ahora "se han expandido a otros ámbitos como la cultura, el entretenimiento o los eventos en vivo".

Moreno habla de un efecto pospandemia, por el cual durante mucho tiempo, las experiencias estuvieron restringidas, lo que hizo que muchas personas fueran conscientes del valor de lo presencial: "Cuando volvieron los eventos, no lo hicieron solo como una opción de ocio más, sino como una forma de recuperar vínculos sociales, rutinas emocionales y sentido de comunidad", defiende.

GASTO EXPERIENCIAL

Para el profesor de la UOC esto ha generado un cambio en las prioridades de consumo por el que cada vez se valora más gastar en experiencias que en bienes materiales como un concierto, un festival o un evento "que se recuerda, se comparte y forma parte de la identidad personal", explica a Europa Press.

Este mayor peso en el bolsillo ha hecho que la práctica de los precios dinámicos haya llegado también a eventos y las plataformas de 'ticketng', que han incorporado este modelo en algunos conciertos de gran demanda, sobre todo en giras internacionales, como los conciertos de la última gira de Rosalía y Bad Bunny o la vuelta a los escenarios de Oasis, que en algunos casos se vendieron a un precio más elevado del anunciado inicialmente.

Moreno, sin embargo, recuerda que "lo interesante es que no se aplica de forma homogénea: suele reservarse para eventos donde la demanda supera claramente la oferta", matiza el profesor.

IA Y DIGITALIZACIÓN

Junto a este cambio, la expansión de la IA y la digitalización también han impulsado un mayor uso de los precios dinámicos entre las empresas y a otros sectores, ya que permiten medir la demanda y ajustar precios.

"La digitalización permite medir la demanda en tiempo real y ajustar precios de forma inmediata. Por ese sentido, no hablamos tanto de una innovación radical sino de una transferencia de modelos desde sectores más maduros a otros donde antes no se aplicaban", detalla el experto de la UOC.

Coincide el economista y profesor de la UAB, Gabriel Izard, que explica en declaraciones a Europa Press que el avance de la IA y del estudio del comportamiento de los consumidores ha hecho que la información sobre los costes, las preferencias del consumidor y las estrategias de la competencia sea más accesible.

"Hay más datos y son más accesibles, y los datos facilitan que se extiendan estos sistemas de algoritmos y de cálculos para que las empresas puedan conseguir su objetivo, que es generar las máximas ganancias", ilustra Izard.

EL CONSUMIDOR

Ante esta situación, el presidente de la Unió de Consumidors de Catalunya, Eduardo Martín, defiende en declaraciones a Europa Press que el papel de las asociaciones es el de evitar abusos e irregularidades y proteger los derechos de los consumidores para que sean conscientes de los cambios en el consumo.

Según Martín, el camino pasa por preparar recursos y acciones formativas para los consumidores, pensar la IA como una herramienta para conseguir que se traduzca en oportunidades no sólo para las empresas, sino también para las personas: "Formación e información, este es el binomio indispensable", señala.

El presidente de la UCC señala oportunidades de los precios dinámicos como la mejor asignación de recursos, ya que podrían equilibrar la oferta y la demanda y evitar el desabastecimiento, o la posibilidad de precios más bajos en los momentos de menor demanda o a través de compras anticipadas.

Martín señala también, sin embargo, los riesgos que comportan esta práctica, como la discriminación algorítmica, que haría aplicar precios diferentes en función de la ubicación geográfica o el historial de compras, por ejemplo, o los mensajes de urgencia "artificial" en los que se anuncian que quedan pocas plazas o productos disponibles.

Mientras que el presidente de la UCC habla que esta urgencia puede dificultar los cálculos que hace el consumidor sobre su economía, Moreno coincide en que cuando el consumidor siente que si no compra rápido, pagará más, "acelera la toma de decisiones y reduce la compra reflexiva".

LEGISLACIÓN

La expansión de los precios dinámicos a nuevos sectores y su intensificación en aquellos que ya estaba presente ha generado quejas por parte de asociaciones de consumidores en alguna ocasión y activado su regularización.

En concreto, el Gobierno empezó a regular esta práctica a través de una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios tras la Dana en Valencia, en la que estableció que las empresas que personalizan precios de forma automatizada no pueden subirlos en ciertas situaciones calificadas de emergencia de protección civil.

Más recientemente, y después del accidente de Adamuz (Córdoba), el Consejo de Ministros ha aprobado en febrero otro real decreto-ley que permitirá al Gobierno poner un precio máximo en otras situaciones y que no sean imputables a las personas usuarias, siempre acordadas por el mismo consejo, y en las que se altere la oferta y demanda de forma excepcional.