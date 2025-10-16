La contaminación por ozono aumenta en Catalunya en verano por las olas de calor, según Ecologistes

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistes en Acció ha advertido de que la contaminación por ozono ha aumentado en Catalunya durante el verano por las olas de calor y reclama a la Generalitat medidas de limitación del tráfico y ciertas industrias.

En un comunicado de este jueves, en el marco de su participación en el 4 Congrés de Qualitat de l'Aire en Sabadell (Barcelona), la entidad asegura que estas medidas son "similares a las que se aplican en Francia en episodios de alta contaminación".

Ha afirmado que el empeoramiento de esta contaminación ha sido "especialmente significativo" en la zona de los Vallès y el Baix Llobregat (Barcelona) y en el Camp de Tarragona, con un aumento de los días con mala calidad del aire por encima del objetivo legal del 205% y el 101%, respectivamente, sobre la media de 2012-2019.

El ozono también ha aumentado en el área de Barcelona, el Penedès-Garraf, la Plana de Vic, el Maresme (Barcelona), las comarcas de Girona, el Prepirineo, la zona de Lleida y la Catalunya central.

Cuatro estaciones --Montsec (Lleida), Tona, Vic y Manlleu (Barcelona)-- han registrado unas superaciones medias anuales por encima de las 25 actualmente permitidas en el trienio 2023-2025; y otras --Alcover (Tarragona), Montseny y Santa Maria de Palautordera (Barcelona), Ponts y Els Torms (Lleida)-- han sobrepasado los 18 días de superación al año aprobados por la UE como nuevo objetivo para 2030.

Este verano se han registrado en Catalunya 82 superaciones del umbral de información a la población, en varios episodios de alta contaminación durante los meses de junio, julio y agosto; y la entidad "contrasta la pasividad de las autoridades catalanas con la actuación de las de la vecina Francia ante los mismos episodios de ozono de este verano".