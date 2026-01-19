Controlada la fuga de gas en la avenida Lluís Companys de Esplugues (Barcelona)

La zona en la que se ha producido una fuga de gas que ha obligado a confinar la escuela Isidre Martí de Esplugues de Llobregat (Barcelona) - AJUNTAMENT D'ESPLUGUES

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La fuga de gas en la avenida Lluís Companys de Esplugues de Llobregat (Barcelona) a raíz de unas obras en la vía pública que este lunes ha obligado a confinar a los vecinos y la escuela Isidre Martí está controlada, ha informado el Ayuntamiento en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

"La fuga de gas ya está controlada y se ha cerrado la tubería", ha confirmado el consistorio, que ha precisado que la afectación ha quedado limitada exclusivamente al punto en el que se ha producido el escape, donde se ejecutarán los trabajos de reparación.

Durante la intervención habrá afectaciones "puntuales" en el suministro de gas natural a los clientes de la distribuidora, ha añadido.

Pocos minutos después de las 15.00 horas los bomberos confirmaron que se podía desconfinar la escuela Isidre Martí y la residencia La Mallola y que la salida del centro escolar se realizaría a las 16.30 horas "con normalidad".

Además, el Ayuntamiento ha asegurado que se mantienen las actividades deportivas por la tarde en el CEM Les Moreres.