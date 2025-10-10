Controlado el incendio en una empresa de reciclaje de Constantí (Tarragona)

Estabilizado de madrugada un incendio en una empresa de reciclaje de Constantí (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers han controlado este viernes sobre las 7.26 horas un incendio de un montón de residuos en el patio de una empresa de reciclaje de Constantí (Tarragona).

El incendio, del que se ha dado aviso a las 22.38 horas del jueves y que se ha estabilizado desde las 02.37 horas de este viernes, no ha afectado a la población, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El cuerpo ha trabajado con 22 dotaciones y, sigue con 17 dotaciones en el lugar de los hechos monitorizando con el equipo de drones la afectación del fuego; se ha autorizado el acceso al personal de las empresas cercanas.

El incendio ha quemado también una máquina compactadora y operarios de la empresa han ayudado a retirar de la zona desechos que no han quemado para reducir la carga de fuego.

Un bombero ha resultado herido leve en un pie y ha sido evacuado a un centro sanitario.