Controlado el incendio forestal de Tiana (Barcelona) y desconfinan 3 urbanizaciones

1099853.1.260.149.20260626181644 Helicóptero durante un incendio forestal, a 26 de junio de 2026, en Tiana, Barcelona, Catalunya (España). Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 10.45 y trabaja con 16 dotaciones terrestres y 6 aéreas, en un área de trabajo de unas 60 hectár - Kike Rincón - Europa Press

TIANA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio forestal de Tiana (Barcelona) y han levantado el confinamiento de las 3 urbanizaciones que quedaban confinadas.

En un mensaje en 'X' este viernes, han explicado que continúan trabajando con un helicóptero y unas 30 dotaciones terrestres para revisar y remojar la zona afectada.

También han explicado que se mantiene el corte de la carretera B500 y que, a medida que avance la tarde, "se irá desescalando" el número de dotaciones.