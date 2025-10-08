Controlado el incendio en una nave industrial en Ripoll (Girona)

GIRONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat dan por controlado el incendio de este miércoles por la tarde en una nave industrial cercana a la carretera N-260 en Ripoll (Girona), donde a las 19.11 trabajaban 22 dotaciones terrestres y se ha activado un equipo de drones.

La estructura "no ha colapsado, pero hay mucha temperatura en el interior y la estructura metálica está deformada", informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha producido a las 16.15 y sobre el terreno ha llegado a haber una sesentena de bomberos que se han desplazado a la zona para apagar el fuego que, según han indicado tras ser avisados, estaba "totalmente desarrollado".

Los bomberos han empezado trabajando desde el exterior para rebajar la intensidad del fuego, enfriar los depósitos y evitar la propagación en las naves contiguas.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado DE que un carril había quedado restringido y la circulación a través de un paso alternativo en la N-260 entre Ripoll y Campdevànol (Girona) para facilitar la circulación de los servicios de emergencias, aunque ya se ha restablecido.