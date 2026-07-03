Controlado el incendio de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) que ha confinado una urbanización

Orden de confinamiento en una urbanización en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) por un incendio
Orden de confinamiento en una urbanización en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) por un incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Cataluña
Publicado: viernes, 3 julio 2026 21:30
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BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de vegetación que ha quemado este viernes por la tarde en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) y ha obligado a confinar una urbanización próxima, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso del incendio se ha producido a las 18.10 horas de la tarde y Bombers ha movilizado unos cinquenta efectivos tras activar 17 dotaciones terrestres y 2 aéreas, y Protecció Civil ha enviado un mensaje ES-Alert para ordenar el confinamiento de la urbanización de La Balconada.

Ya se han retirado las dotaciones aéreas y se mantienen varios efectivos terrestres para remojar los puntos calientes.

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