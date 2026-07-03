Controlado el incendio de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) que ha confinado una urbanización

Orden de confinamiento en una urbanización en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) por un incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de vegetación que ha quemado este viernes por la tarde en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) y ha obligado a confinar una urbanización próxima, informan en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
El aviso del incendio se ha producido a las 18.10 horas de la tarde y Bombers ha movilizado unos cinquenta efectivos tras activar 17 dotaciones terrestres y 2 aéreas, y Protecció Civil ha enviado un mensaje ES-Alert para ordenar el confinamiento de la urbanización de La Balconada.
Ya se han retirado las dotaciones aéreas y se mantienen varios efectivos terrestres para remojar los puntos calientes.