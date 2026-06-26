Controlado el incendio de vegetación en Tàrrega (Lleida) que ha quemado más de 38 hectáreas

Incendio de vegetación agrícola en Tàrrega (Lleida) - 112

LLEIDA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado este viernes a las 19.15 horas el incendio de vegetación agrícola originado en Tàrrega (Lleida), que ha quemado 38,68 hectáreas, según datos provisionales de Agents Rurals.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, los bomberos han explicado que siguen trabajando con un dispositivo de extinción de 9 dotaciones terrestres.

También han apuntado la posible causa del incendio: "Todo apunta a una avería de máquina agrícola".