Convocado el concurso para la redacción del proyecto de regeneración urbana en Reus (Tarragona).

TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha licitado el concurso público para la redacción del proyecto de regeneración urbana del barrio del Carme de Reus (Tarragona), informa en un comunicado este lunes.

Esta licitación se ha presentado en un acto que ha contado con el director general del Incasòl, Jaume Vendrell; la gerente de la Regió Sanitària Camp de Tarragona y directora de los Serveis Territorials de Salut, Marta Milà, y la alcaldesa de Reus (Tarragona), Sandra Guaita.

Se trata de una actuación que incluye la construcción de 38 viviendas de protección oficial, un Centro de Atención Primaria (CAP), un aparcamiento municipal soterrado con 100 plazas y la urbanización de los espacios públicos.

La licitación para la redacción del proyecto y la dirección de obras es de 646.600 euros y se calcula que, en total, se inviertan 10,5 millones para el proyecto de remodelación del barrio.

La previsión es que se pueda adjudicar el proyecto a inicios de 2026 y que durante el cuarto trimestre de 2027 se puedan iniciar las obras.