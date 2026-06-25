El convoy 'Let Cuba Breathe' critica ante la Oficina del PE en Barcelona la "incoherencia" de la UE

Representantes de ERC, Comuns, CUP e Izquierda Europea junto al convoy de la campaña 'Europa, wake up! Let Cuba breathe' en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El convoy de la campaña 'Europe, wake up! Let Cuba breathe' ha llegado este jueves a Barcelona y ha criticado ante la Oficina del Parlamento Europeo la "incoherencia" de la Unión Europea (UE) respecto a su apoyo al pueblo tras la resolución aprobada el pasado 18 de junio.

Así se ha expresado la portavoz del convoy, Giorgia Bernetti, en declaraciones a periodistas junto a representantes de la Coordinadora Catalana Defensem Cuba y de los partidos de ERC, Comuns, CUP y de la Izquierda Europea (PIE).

Bernetti ha lamentado que la resolución aprobada por el PE "prácticamente culpa de la crisis en Cuba a su gobierno sin hablar de las responsabilidades del bloqueo estadounidense con la complicidad de los países europeos".

Ha explicado que el convoy está recorriendo varios países europeos "para conocer la red europea de solidaridad y los movimientos y para demostrar que los pueblos sí pueden hacer algo" para unirse en solidaridad con un pueblo como el cubano.

"GRAVE BLOQUEO" DE EE.UU.

La representante de la Coordinadora Catalana Defensem Cuba Anna Ruiz ha criticado la "grave situación que está viviendo Cuba a causa del grave bloqueo que está ejerciendo Estados Unidos desde hace 62 años, pero fundamentalmente desde este mes de enero".

"Estamos aquí porque queremos denunciar esta situación y porque en Europa, los grupos de la derecha, están intentando que los países europeos no hagan cooperación internacional con Cuba, cosa que agravaría mucho más la situación del pueblo cubano", ha sostenido.

En la misma línea, el representante del PIE Arnau Piqué ha apuntado a la "presión de Marco Rubio, de EE.UU., que han perdido la guerra de Irán y necesitan algún tipo de victoria".

Piqué ha cargado contra la votación de la resolución aprobada en el PE y, en referencia a la derecha europea, ha lamentado: "Estos partidos son agentes de potencias extranjeras y actúan como tal. Un buen ejemplo es que no entran en cuestiones de sociedad de los pueblos, sino de los propios intereses económicos".

ERC, COMUNS Y CUP

El diputado de ERC en el Parlament Adrià Guevara ha señalado también la existencia de "un bloqueo que es un atentado claro contra la soberanía del pueblo cubano y que demuestra las maneras de hacer año tras año de un Estado como EE.UU, que intentan siempre interferir de alguna manera o de otra defendiendo solo sus intereses económicos".

Por su parte, la concejal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona Jéss González ha pedido que se levante el bloque, que se acaben las sanciones, y que la UE "rectifique y tenga un papel valiente en toda esta situación" porque, ha dicho, no se puede hablar de autonomía estratégica europea bajo el dictado de EE.UU. respecto a cooperación internacional.

Finalmente, la portavoz de la CUP, Su Moreno, ha concluido que el bloqueo impuesto a Cuba por EE.UU. "constituye una medida de coerción económica que limita el desarrollo del país y dificulta el acceso a recursos esenciales y afecta directamente a las condiciones de vida de los cubanos".