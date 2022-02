La coreógrafa Aina Alegre explora su relación con el movimiento en el Mercat de les Flors

'R.A.U.X.A' se podrá ver en el teatro junto a su pieza 'La nuit, nos autres'

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa y bailarina Aina Alegre explora su relación con el movimiento en el solo 'R.A.U.X.A', que se podrá ver en el Mercat de les Flors de Barcelona este fin de semana, según ha explicado en rueda de prensa este jueves.

Alegre, artista residente del Mercat hasta la temporada 2023-2024, mostrará también el próximo miércoles y jueves su pieza 'La nuit, nos autres', que se estrenó en la sala Hiroshima en 2019 y trata sobre la "autocelebración" con Isabelle Catalan, Cosima Grand y Gwendal Raymond como intérpretes.

'R.A.U.X.A' es el primer solo de la artista en diez años, y es una pieza nacida en la pandemia que todavía no se ha podido ver más que en tres ocasiones.

Según ha explicado, es una coreografía que le ha permitido volver de algún modo a dedicarse a su amor por la danza, y a "cuidar y cultivar" su relación con el movimiento.

La obra parte de su interés "por el gesto de picar", centrándose sobre todo en el ritmo, el espacio, la tierra y la idea de repetir y perseverar, ha explicado.

También lo ha descrito como un gesto muy arcaico, que le hace mirar atrás y pensar en la forma en la que un gesto puede contener memoria: "Hay gestos que son tan antiguos que nos permiten conectar con otras temporalidades".

MÁS CERCA

Alegre ha explicado que crear un solo le ha permitido "volver más cerca" suyo, centrándose en sus deseos y en un espacio más íntimo.

Con todo, ahora está trabajando en una pieza para once bailarines, 'This is not an act of love and resistance', coproducido por el Mercat de les Flors y el Festival Grec, entre otros, que se estrenará en Bélgica y se presentará en el Grec el próximo año y en el Mercat en la temporada 2023-2024.