Cornellà (CUP) atribuye el caos de Rodalies "en gran parte al expolio fiscal y a la desinversión"

El diputado de la CUP Dani Cornellà durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha atribuido este miércoles el caos en Rodalies "en gran parte al expolio fiscal y a la desinversión continuada hacia Catalunya".

"Nos dijeron que vendrían a gestionar la Catalunya post-procés y que pondrían todo en orden porque todo era culpa de lo que había pasado hasta el momento. Pero la realidad es que se les está cayendo Catalunya", ha manifestado tras la comparecencia en el pleno del conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en funciones de presidente, por Rodalies.

Además de considerar que la situación en Rodalies es extensible a otros ámbitos de la sociedad, ha advertido de que las "migajas" que recibirán no servirán para solventar el problema.

Para Cornellà, el camino que debe seguirse para solucionar las necesidades de la ciudadanía es "el de la confrontación con el Estado", y ha aprovechado para criticar la empresa mixta de Rodalies y el traspaso acordado entre ERC y el PSOE.

También ha responsabilizado a socialistas y populares de la desinversión en la red ferroviaria, ha preguntado qué se ha ejecutado del monográfico de Rodalies que se celebró el año pasado y ha afeado que el Govern tardara días en exigir responsabilidades a Renfe y Adif, entre otras cuestiones.