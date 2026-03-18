Cornellà (CUP) critica los Presupuestos "del continuismo" que había presentado el Govern

Archivo - El diputado de la CUP Dani Cornellà durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Dalmau, en funciones de presidente, comparece hoy en el pleno del Parlament a petición prop - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha criticado los Presupuestos "del continuismo" que había presentado el Govern catalán y que finalmente ha decidido retirar este miércoles para ganar tiempo para seguir negociando con ERC.

Así se ha pronunciado este miércoles en el pleno del Parlament, tras la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha acusado, junto con los anteriores Governs, de gestionar Catalunya "sin ningún tipo de ambición, sin voluntad real de romper con el sistema".

"Su modelo de país neoliberal, presidente, en muchos términos es exactamente lo contrario de lo que el país necesita", ha subrayado Cornellà, que ha añadido que Catalunya no funciona, entre otras cosas, porque el Govern olvida que está en minoría en la Cámara catalana.

Ha sostenido que hace falta un Govern "que afronte las causas reales de los problemas, el expolio, la infrafinanciación, los recortes, la especulación y un modelo económico que empobrece", tras lo que ha acusado al Ejecutivo catalán de trabajar en la dirección contraria.

"Si algún día deciden dejar de gestionar la decadencia y comienzan a construir un futuro para el país, nos encontrarán. Si recuperan los valores republicanos y el derecho democrático a la autodeterminación, nos encontrarán. Pero mientras continúen en esta línea, no cuenten con nosotros", ha añadido el diputado anticapitalista.

Ha criticado que los planteamientos del Govern son "parches dentro de un sistema económico que comparten, en el fondo, desde la extrema derecha hasta el supuesto progresismo", y ha concluido que la Catalunya del colapso no es la que representa a los 'cupaires'.