Cornellà (CUP) insiste en que la "única solución" para Rodalies es el traspaso integral

El portavoz de la CUP en el Parlament, Dani Cornellà. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la CUP en el Parlament, Dani Cornellà, ha insistido este martes en que la "única solución" ante la situación de Rodalies es el traspaso integral a Catalunya de la gestión y las infraestructuras, en sus palabras.

En rueda de prensa desde la Cámara catalana ha afirmado que la constitución de la empresa mixta de Rodalies no es el modelo que defiende su partido: "Toda la infraestructura que hoy mismo gestiona Adif continuará en manos de Adif. La empresa mixta solo gestionará los servicios, no la infraestructura. Por lo tanto, no es un traspaso integral", ha defendido.

Así, lo ha calificado como "una nueva mentira" del PSC y ha añadido que son conscientes de que el Estado, a su parecer, nunca permitirá una gestión 100% catalana de la infraestructura.

"La única solución a este problema histórico es no solo que lo podamos gestionar, sino que Catalunya pueda ser un país, pueda lograr el derecho a decidir, pueda ser independiente", ha añadido.

También ha criticado que la primera línea de Rodalies que se quiere traspasar a la empresa mixta sea la R1, lo que considera "una falta de respeto" porque, según él, esta línea requiere cambios debido a su proximidad a la costa y se ha preguntado quién asumirá el coste de estas actuaciones.

PANEQUE

Sobre la desconvocatoria de la huelga por parte de los sindicatos ferroviarios desde este martes, ha señalado a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, quien, según él, dijo que el servicio volvería a la normalidad este martes: "Tenía toda la razón la consellera Paneque cuando nos dijo que hoy volveríamos a la normalidad, la normalidad del caos ferroviario que sufre Catalunya".

También ha explicado que durante el pleno de esta semana pedirán nuevamente la dimisión de Paneque y afirma que si esta no se produce es porque el Govern asume esta gestión como "política propia".

PLENO MONOGRÁFICO

Preguntado por las propuestas que presentará la CUP en el pleno monográfico de este martes propuesto por Junts sobre la crisis del ascensor social, el progreso económico y el estado del bienestar ha expresado que "Catalunya se cae a trozos" y dice que su formación presentará propuestas en todos los ámbitos posibles, textualmente.

"Tenemos que garantizar un país que de los servicios necesarios a la población y tenemos que garantizar un país en que también la gente trabajadora no sufra para llegar a final de mes. Y eso quiere decir salarios dignos, un salario mínimo catalán adecuado al país en el que vivimos y a nuestra realidad y muchas otras propuestas", ha sentenciado.