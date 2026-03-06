Coronas (ERC) celebra que el Govern compre la mitad de la sede del Banco de España en Barcelona

Archivo - La concejala por ERC, Elisenda Alamany Gutierrez, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 25 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, ha celebrado que la Generalitat haya comprado la mitad de la sede que el Banco de España tiene en la capital catalana y ha defendido su uso para ganar equipamientos para los barceloneses.

"Es una oportunidad para hacer equipamientos de ciudad y usos vecinales", ha señalado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que ha recordado que los republicanos ya pidieron recuperar este espacio, entre otras propiedades del Estado.

En concreto, la Generalitat ha adquirido 7 plantas del edificio, que suman más de 13.000 metros cuadrados de superficie, que se dedicarán a oficinas para trabajadores del Ejecutivo catalán, según ha anunciado este viernes el presidente, Salvador Illa.