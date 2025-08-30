Coronas (ERC) se suma a la flotilla hacia Gaza que partirá de Barcelona este domingo

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas capitaneará uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla que saldrá este domingo del Puerto de Barcelona con destino a Gaza.

El también secretario de Estrategia Metropolitana del partido formará parte de la tripulación para "decir muy alto que hay que abrir los corredores humanitarios y exigir al Estado de Israel que acabe con el genocidio", ha dicho este sábado en un comunicado.

"No podemos quedar indiferentes ante el sufrimiento del pueblo palestino y por eso hay que impulsar iniciativas valientes y reclamar a Europa que actúe", ha añadido.