Coronas (Fundación La Caixa) alerta de una caída "en picado" de la ayuda al desarrollo

El director general de Fundación La Caixa, Josep Maria Coronas, durante la segunda jornada del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya, a 21 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

En 2024, se destinaron 9.200.000 euros para vacunas infantiles a países sin acceso a ella a través de la Fundación

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fundación La Caixa, Josep Maria Coronas, ha explicado que la ayuda al desarrollo, que iba subiendo en el año 2023, "está cayendo en picado y está originando una gravísima crisis" situándose este año en un 7% menos.

Lo ha dicho este martes en su intervención en el foro 'World in Progress' de Barcelona, donde ha lamentado que en un "mundo caótico" y donde se fragmenta el multilateralismo, florecen sentimientos en contra de la cooperación, de la inmigración y de la igualdad.

Ha añadido que, según datos de la UNESCO, esto supone que "van a morir muchas personas por falta de ayuda al desarrollo" y ha recordado que en España la ayuda al desarrollo se regula por una ley del año 2023, con el objetivo de destinar el 0,7% del PIB a esta ayuda, aunque ha lamentado que no se cumple la ley aún.

Preguntado por el papel de las fundaciones, Coronas ha puntualizado que en Catalunya hay más de 2.000 fundaciones, en España más de 10.000 y en toda Europa más de 150.000: "Lo que hacen las fundaciones al velar por el interés general es algo que casi siempre coincide con la protección de la dignidad de la persona".

Para él, el mundo de las fundaciones requiere ser impulsado y los poderes públicos "han de poner las condiciones básicas para que la igualdad sea efectiva".

POBREZA INFANTIL

En este momento están contabilizados más de 2 millones de niños y adolescentes en riesgo de pobreza en España, más de un 36% de la población menor de 18 años, y ha asegurado que esta situación es muy peligrosa porque "se cronifica".

"Si no consigues que se vayan de este círculo generacional de pobreza que ya ha sido heredada anteriormente, es muy difícil salir de ella y por tanto se crean unas desigualdades cada vez crecientes y muy perjudiciales para el progreso social y económico", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que en 2024 se destinaron a través de la Fundación 9.200.000 euros para hacer llegar vacunación infantil a países que no tienen acceso a ella y, de estos, 2.400.000 fue lo que los clientes aportaron.

Además, ha destacado que el Caixa Research Institute, cuya construcción ya está visible delante de Cosmocaixa, se va a inaugurar en una primera fase el primer trimestre de 2026: "Lo que pretende es, a través de la inmunología, tratar y tal vez curar o afrontar la curación de enfermedades tan diferentes como el Parkinson o el cáncer".