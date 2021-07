Coronavirus.- Aragonès reafirma su compromiso con acelerar la vacunación y apoyar a la primaria

Albiach pide investigar si hay "prácticas abusivas en la privada" en pruebas de diagnóstico

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha garantizado este miércoles su compromiso con "acelerar la vacunación" contra el coronavirus, así como con reducir toda la carga posible a la atención primaria y apoyando a los sectores afectados por la pandemia, y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos ante el repunte de contagios.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament a preguntas de la líder de los comuns en la Cámara, Jéssica Albiach, que ha pedido no criminalizar a los jóvenes, algo que ha compartido Aragonès: "Esta ola se está centrando en los jóvenes no por ser jóvenes, sino por no estar vacunados", y ha pedido implicación del Gobierno central para fortalecer la financiación de la sanidad pública.

Albiach le ha advertido de que el refuerzo que ha hecho la Generalitat en la atención primaria no es suficiente porque está al límite, y ha asegurado que el sistema está agotado y tensionado: "Y lo más grave, la privada una vez más está haciendo negocio con el colapso de la pública", y ha pedido investigar si hay prácticas abusivas en la privada en pruebas de diagnóstico.

COVID EN 'CASALS'

La líder de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha pedido a Aragonès medidas extraordinarias para verano para afrontar el incremento del riesgo de pobreza infantil y por la situación de los 'casals' de verano, después de haber detectado positivos de coronavirus en 46 centros, algo que ha afectado a unas 400 personas, ha cifrado Aragonès.

El presidente ha lanzado un mensaje de confianza hacia todo el sector del ocio educativo, y ha avisado de que los casales "no son un ámbito precintado y cerrado al vacío, son porosos con la sociedad", por lo que los casos de Covid-19 podría incrementarse, y ha recordado que muchos monitores son profesionales de la educación y ya están vacunados.

INMERSIÓN LINGÜÍSITICA

El líder de los populares en la Cámara catalana, Alejandro Fernández, ha reiterado que su formación rechaza que el modelo de inmersión lingüística de la escuela pública catalana sea "un modelo de éxito", pero sobre todo ha subrayado que lamenta que no se les permita ponerlo en cuestión y debatirlo.

Ha defendido que éste no es el único modelo para los territorio con diversidad de lenguas y ha recordado que existe el de la libertad de elección de líneas paralelas "que defendió Jordi Pujol en los años 80" y el de conjunción lingüística que es el que defiende el PP en Catalunya.

Ha recordado que un informe de la Generalitat de 2018 denominado 'Informe Bargarlló' señalaba "déficit en castellano de los alumnos de la Catalunya interior, y déficit en catalán de los del Área Metropolitana de Barcelona, pero las presiones de grupos como Koiné hicieron desaparecer ese informe".

Aragonès ha recordado que el modelo de inmersión lingüística tiene por objetivo que los alumnos salgan de la escolaridad pública con tres lenguas, y ha destacado que es un programa que descansa "sobre los proyectos educativos de cada centro".

"Son los centros los que a través de los profesionales y los docentes, y a partir de la realidad sociolingüística de cada zona, los que acaban adaptando --dentro del margen general que establece la normativa-- cuáles son los porcentajes de estudio en cada lengua", ha concretado.