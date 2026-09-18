Correos emite más de 25.000 distintivos ambientales de la DGT en Catalunya hasta junio

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BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Correos emitió más de 25.000 distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Catalunya hasta junio, informa en un comunicado este viernes.

La empresa ha explicado que el aumento de la demanda se concentra principalmente en Girona, Tarragona y Lleida, coincidiendo con la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Ha recordado que estos distintivos están disponibles en toda la red de oficinas de Correos y también pueden adquirirse a través de los servicios rurales.

Además, ha subrayado que también permite realizar distintos trámites relacionados con la Dirección General de Tráfico, entre ellos la solicitud de duplicados del permiso de circulación o la emisión de informes de vehículos.

También ofrece servicios como el pago de recibos y tributos, envío de dinero, Correos Cash, cambio de divisas o acceso a servicios de distintas administraciones públicas.