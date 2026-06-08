Correos instala un nuevo punto Citypaq de recogida de paquetes en Palamós (Girona)

Punto Citypaq en Palamós (Girona)
Punto Citypaq en Palamós (Girona) - CORREOS
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 8 junio 2026 14:18
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GIRNA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Correos ha instalado un nuevo punto Citypaq de recogida de paquetes en el número 36 de la calle Hospital de Palamós (Girona), informa en un comunicado este lunes.

Se puede acceder a las taquillas en cualquier momento y permite recibir, enviar y devolver paquetes de compras en línea.

Los destinatarios pueden recoger sus paquetes durante cinco días desde el momento en el que reciben el aviso, y si no lo hacen, tendrán otros 15 días para recogerlo en la oficina de Correos.

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