Archivo - Imagen de una oficina de Correos - CORREOS - Archivo

GIRONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos permite a la ciudadanía y las empresas de Girona contratar un servicio para utilizar las oficinas de la provincia de Girona como puntos de entrega para los paquetes y así evitar "las entregas fallidas en el domicilio" y facilitar la recogida de los envíos, informa en un comunicado este martes.

El servicio, bajo el nombre de 'Buzón Ecommerce', está disponible en la red de 46 puntos de atención de Correos en Girona y de las más de 2.300 restantes en España, con independencia del operador logístico encargado de la distribución del paquete.

La contratación permite al usuario incluir 4 personas como beneficiarias para recibir los envíos y autorizar a 3 personas para recoger los envíos en su nombre, y se contrata por un periodo de un año o un máximo de 30 envíos.