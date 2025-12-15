Cortada la C-17 en Montcada (Barcelona) por daños en un puente causados por un camión

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La C-17 está cortada en Montcada i Reixac (Barcelona) en dirección norte después de que un camión haya chocado contra un puente y haya causado daños en su estructura sobre las 12.30 horas, según indican fuentes del Servei Català de Trànsit a Europa Press.

De hecho, desde Trànsit indican que se deben realizar tareas de reparación "urgentes" y que estas no serán inmediatas, por lo que se prevé que empiecen este lunes, pero no acabarán hasta dentro de dos o tres días, a la espera de que la Conselleria de Territorio de la Generalitat informe sobre ello.

Por ello, se están realizando desvíos señalizados para los vehículos que se dirigen hacia el norte de Catalunya.