Cortada la N-240 en Lleida para retirar la carga de un camión volcado de madrugada

Camión accidentado que ha obligado a cortar la N-240 en Lleida este martes - SCT

LLEIDA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La N-240 en ambos sentidos en Lleida ha quedado cortada este martes sobre las 7.40 horas para retirar la carga de un camión volcado en la vía alrededor de las 2.30 horas.

Se hacen desvíos señalizados y el conductor ha salido ileso, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro mensaje en 'X', los Bombers de la Generalitat, que han activado 3 dotaciones, han informado que han asegurado la zona para evitar riesgos y comprobado si hay escape de combustible.