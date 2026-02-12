Cortada la C-31c entre Sant Boi y el Prat (Barcelona) por la caída de un árbol en la vía

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La C-31c entre Sant Boi de Llobregat y el Prat de Llobregat (Barcelona) está cortada por la caída de un árbol en la vía este jueves sobre las 7.38 horas.

La incidencia responde a las afectaciones por la alerta de viento extremo que azota a Catalunya este jueves, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Además de la C-31c, también hay afectaciones por viento en la C-32, donde hay un carril cortado en entre L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) en sentido sur y en la N-II hay paso alternativo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).