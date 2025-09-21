Cortada la C-58 en Terrassa (Barcelona) en sentido Manresa por inundaciones

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-58 en Terrassa (Barcelona) en sentido Manresa está cortada unos 4,5 kilómetros desde las 18 horas de este domingo por inundaciones, con desvíos por la salida 21, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Las carreteras BP-1121 y B-1103 en Marganell en sentido norte, hacia el Monestir de Montserrat, y la B-122 en Terrassa (Barcelona) en ambos sentidos se mantienen cortadas por desprendimientos debido a las lluvias.

Además, el SCT ha pedido prudencia en la AP-7 en el tramo entre Castellbisbal y Castellví de Rosanes (Barcelona) por visibilidad muy reducida, en un mensaje de X recogido por Europa Press.