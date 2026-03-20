Cortada la AP-7 en ambos sentidos en Cerdanyola (Barcelona), a su paso por la UAB

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes que inicia este viernes su quinta jornada ha cortado la AP-7 en ambos sentidos en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a su paso por la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), desde este viernes sobre las 7.36 horas.

Así lo ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde se acumula 1 kilómetro de colas.

Siguen cortadas por el mismo motivo la A-2 entre Abrera y Esparraguera y la C-55 en Abrera (Barcelona), 4 tramos de la Ronda de Dalt de Barcelona y la C-32 entre Esplugues de Llobregat y la capital catalana.