Cortada la AP-7 en Bàscara (Girona) por el incendio de un camión con hidrocarburos

Camión con hidrocarburos que ha sufrido un incendio en la AP-7 en Bàscara (Girona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

GIRONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 a la altura de Bàscara (Girona) ha sido cortada este lunes sobre las 14:18 horas a causa del incendio de un camión que transportaba hidrocarburos --sin afectación a la carga-- y se hacen desvíos en la salida 4 de la vía.

A raíz del incidente, 6 dotaciones de los Bombers trabajan en el incendio, que solo afecta a la cabina del vehículo y a un poco de vegetación del arcén de la autopista, informa el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde ha añadido que equipos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) están atendiendo al conductor del camión.

En otro apunte en 'X', Protecció Civil ha apuntado que ha activado la alerta del plan Transcat a consecuencia del suceso.