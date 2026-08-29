Cortada la AP-7 en sentido Barcelona por un accidente entre tres turismos en El Papiol (Barcelona)

Archivo - Vehículos circulan por la AP-7 en una foto de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente con tres turismos implicados ha obligado a cortar la AP-7 en sentido Barcelona a la altura de El Papiol (Barcelona) y su acceso a la B-23 este sábado por la tarde.

Según el Servei Català de Trànsit, hacia las 16.30 hay retenciones desde Sant Cugat del Vallès (Barcelona), informa en un mensaje de X recogido por Europa Press.

El 112 ha recibido el aviso de este accidente a las 16.05 y los Bombers de la Generalitat trabajan con 7 dotaciones para excarcerar a varias personas que han quedado atrapadas en el interior de los vehículos accidentados.