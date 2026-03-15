Cortada la AP-7 en sentido sur en l'Ametlla de Mar (Tarragona) por un accidente

BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit ha informado que la AP-7 está cortada en sentido sur a la altura de l'Ametlla de Mar (Tarragona) a causa de un accidente desde las 12 horas de este domingo.

Según ha añadido Trànsit en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el corte está provocando retenciones en la zona afectada.

Este corte se une al de otras cinco carreteras de la provincia de Girona durante la mañana de este domingo a causa de la caída de árboles en la vía por el temporal de viento que afecta la zona.