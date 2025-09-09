Cortada la AP-7 en Tarragona en sentido Barcelona por un accidente

TARRAGONA, 9 (EUROPA PRESS)

La AP-7 en Tarragona en sentido norte hacia Barcelona ha sido cortada a causa de un accidente este martes sobre las 7.47 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Fuentes del SCT han señalado a Europa Press que uno de los vehículos implicados sería un camión que habría perdido parte de su carga, que sería de vigas de hierro.

A raíz del incidente se registran 3 kilómetros de colas.

Han añadido que se da paso alternativo en la A-7 a la altura del accidente.

Además, a causa del mismo incidente, en la misma vía en sentido sur hacia Castellón de la Plana (Castellón) solo hay un carril abierto y se registran 2,5 kilómetros de colas.