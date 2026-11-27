Dos accidentes cortan la circulación en la AP-7 a la altura de Ulldecona (Tarragona) en sentido sur este viernes por la tarde - SCT

TARRAGONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes consecutivos han provocado el corte de la circulación en la AP-7 a la altura de Ulldecona (Tarragona) en sentido sur este viernes por la tarde, ha informado el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

El primero ha sido una colisión entre un todoterreno y un turismo, mientras que el segundo se ha producido en la retención generada por el primer accidente, y ha sido entre dos camiones.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades y el helicóptero del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que trabajan en las labores de asistencia y retirada de los vehículos implicados en el accidente entre los dos vehículos pesados y, paralelamente, se ha habilitado como vía alternativa la N-340.