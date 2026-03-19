Cortada la AP-7 en Vilablareix y Sant Julià de Ramis (Girona) por la huelga de docentes

GIRONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La AP-7 en Vilablareix en sentido norte y en Sant Julià de Ramis (Girona) en sentido sur ha quedado cortada este jueves sobre las 10.30 horas por la huelga de docentes.
En ambos cortes se produce 1 kilómetro de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
En esta cuarta jornada de protestas de la huelga descentralizada de Educación se esperan cortes en carreteras de Girona, Maresme y el Vallès Occidental y Oriental.