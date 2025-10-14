Cortada la circulación de Rodalies entre Sant Vicenç y Tarragona por un atropello mortal

Archivo - Imagen de la estación de Rodalies de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) - RODALIES - Archivo

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de Rodalies está cortada este martes desde las 13.55 horas entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Tarragona por un atropello mortal que se ha producido en la estación de Torredembarra (Tarragona), informan fuentes de Renfe y Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Por estos hechos, se han cortado las dos vías y fuentes de Renfe avisan de que los trenes pueden estar parados más tiempo de lo habitual a medida que se aproximen al punto afectado.

Concretamente, las líneas afectadas son la R14, R15, R16, R17 y RT2.