Cortada por obras la L9/L10 Nord de Metro entre Sagrera y Bon Pastor del lunes al 6 de septiembre

Archivo - Andén de una estación de Metro de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la L9/L10 Nord del Metro de Barcelona entran este lunes en su segunda fase, lo que dejará sin circulación el metro entre La Sagrera y Bon Pastor hasta el 6 de septiembre, ha informado Transports Metropolitants de Barcelona (TMB) este domingo en un comunicado.

La primera fase de los trabajos comenzó el pasado 25 de junio y afectó al tramo entre La Sagrera y Onze de Setembre, y ya se ha terminado.

Durante el corte, TMB habilitará un servicio alternativo de autobuses con frecuencias de entre seis y once minutos los días laborables y de diez minutos los sábados y festivos, mientras que también se podrá utilizar la L1 mediante el enlace en Fondo y la L2 en Gorg, además de la línea regular de bus H8.

22,6 MILLONES

La actuación está siendo ejecutada por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat y cuenta con un presupuesto de 22,6 millones de euros.

Las obras forman parte de la construcción del macropozo que permitirá conectar los ramales del tramo norte con el tramo central de la L9/L10, una infraestructura a cielo abierto por la que también pasa el túnel del futuro prolongamiento de la L4 entre La Pau y La Sagrera.