Cortada la R1 y RG1 de Rodalies entre Mataró y Arenys (Barcelona) por un atropello mortal

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas R1 y RG1 de Rodalies está cortada entre las estaciones de Mataró y Arenys de Mar (Barcelona) por un atropello mortal que se ha producido este miércoles cerca de las 17.00 horas, informan fuentes de Renfe a Europa Press.

Las mismas fuentes explican que el atropello se ha producido en un punto cercano al andén en la estación de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

Por ello, Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat y se ha establecido un transporte alternativo por carretera entre Mataró y Arenys.