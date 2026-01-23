Cortada la R1 de Rodalies entre Blanes y Maçanet-Massanes (Barcelona) por desprendimiento de tierra

Cartel de Adif. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R1 de Rodalies está interrumpida entre Blanes y Maçanet-Massanes (Barcelona) por un desprendimiento de tierra, informa Adif en una publicación en 'X' recogida por Europa Press este viernes.

Adif ha señalado que personal de la empresa está trabajando para restablecer la circulación "lo antes posible".

Ha añadido que se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera en la zona accidentada para los viajeros afectados.