Cortada la R11 de Rodalies entre Girona y Figueres por la caída de árboles sobre la vía

BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de la línea R11 de Rodalies entre Girona y Figueres (Girona) está cortada en la mañana de este domingo por la caída de árboles sobre la vía.

En un apunte en 'X' de Protecció Civil recogido por Europa Press, se ha informado que Renfe ha habilitado un servicio alternativo por carretera con paradas intermedias entre ambas localidades.

Es una de las consecuencias del temporal de viento que está afectando este domingo al norte y el sur de Catalunya, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en el sur de Tarragona y en el Empordà (Girona).