Cortada la R13 y la R14 entre les Borges Blanques (Lleida) y la Plana-Picamoixons (Tarragona)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo
LLEIDA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las líneas R13 y R14 de Rodalies están cortadas entre les Borges Blanques (Lleida) y la Plana-Picamoixons (Tarragona) este martes sobre las 6.10 horas.
El motivo de la incidencia se debe a un robo de cable, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Lleida y Sant Vicenç de Calders (Tarragona).