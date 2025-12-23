Cortada la R13 y la R14 entre les Borges Blanques (Lleida) y la Plana-Picamoixons (Tarragona)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.
Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 23 diciembre 2025 7:22
Seguir en

LLEIDA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R13 y R14 de Rodalies están cortadas entre les Borges Blanques (Lleida) y la Plana-Picamoixons (Tarragona) este martes sobre las 6.10 horas.

El motivo de la incidencia se debe a un robo de cable, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia afecta a los trenes que circulan entre Lleida y Sant Vicenç de Calders (Tarragona).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado