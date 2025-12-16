Cortada la R15 entre Móra la Nova (Tarragona) y Tarragona por condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La línea R15 de Rodalies entre Móra la Nova (Tarragona) y Tarragona está interrumpida por condiciones meteorológicas adversas desde este martes a las 6.09 horas.

Se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre ambas ciudades, con todas las paradas intermedias, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia afecta a los trenes de la línea entre Zaragoza y Reus (Tarragona).