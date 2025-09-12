Cortada la R4 de Rodalies entre Terrassa y Sabadell (Barcelona) por el atropello de una persona

Archivo - Pasajera en el anden de los trenes de Renfe Rodalies, a 17 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Rodalies de Catalunya ha retomado con normalidad hoy el servicio habitual de las líneas R3, R4, R7 y R12, que sufrían afectaciones des - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de la R4 de Rodalies está cortada entre Terrassa Nord y Sabadell Sud (Barcelona) por el atropello de una persona a las 10.33 horas de este viernes, informan fuentes de Renfe a Europa Press.

Por estos hechos, los pasajeros se han evacuado al andén para trasladarlos a otro tren.

Los trenes han circulado por una única vía, pero los Mossos d'Esquadra han solicitado detener cualquier circulación en este tramo.