Cortada la Ronda de Dalt en Via Júlia de Barcelona en sentido Llobregat por un accidente

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ronda de Dalt está cortada este miércoles desde aproximadamente las 07.30 horas en la Via Júlia de Barcelona en sentido Llobregat a causa de un accidente, informan fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

En un mensaje en 'X', el SCT explica que la circulación está parada desde la parte norte de la vía en Santa Coloma de Gramenet y que en la misma ronda hay retenciones de la Vall d'Hebron a la Via Júlia en sentido Besòs.

A causa del accidente, se están produciendo unos 2,5 kilómetros de colas, según los últimos datos actualizados del SCT.